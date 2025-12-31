Milano
30-dic
44.945
0,00%
Nasdaq
22:00
25.250
-0,84%
Dow Jones
22:00
48.063
-0,63%
Londra
13:35
9.931
-0,09%
Francoforte
30-dic
24.490
0,00%
Mercoledì 31 Dicembre 2025, ore 22.51
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,63%
Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,63%
Il Dow Jones chiude a 48.063,29 punti
In breve
,
Finanza
31 dicembre 2025 - 22.03
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,63% e archivia la seduta a 48.063,29 punti.
Argomenti trattati
USA
(234)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
-0,50%
