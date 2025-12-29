Milano 17:35
44.436 -0,38%
Nasdaq 22:00
25.526 -0,46%
Dow Jones 22:00
48.462 -0,51%
Londra 17:35
9.867 -0,04%
Francoforte 17:35
24.351 +0,05%

Il Dow Jones chiude a 48.461,93 punti

Borsa: Sotto la parità il Dow Jones, in calo dello 0,51%
L'indice dei principali titoli USA mostra un frazionale ribasso dello 0,51% e archivia la seduta a 48.461,93 punti.
