Milano 17:35
45.559 -0,43%
Nasdaq 22:00
25.654 +0,06%
Dow Jones 22:01
48.996 -0,94%
Londra 17:35
10.048 -0,74%
Francoforte 17:35
25.122 +0,92%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,55% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 49.191,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,55% alle 19:30
L'indice del principale listino USA tratta in ribasso dello 0,55% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 49.191,76 punti.
Condividi
```