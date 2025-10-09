Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:09
25.072 -0,26%
Dow Jones 18:09
46.456 -0,31%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,06%

Il DAX chiude a 24.611,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto +0,06%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto +0,06%, terminando le negoziazioni a 24.611,25 punti.
Condividi
```