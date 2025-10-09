Milano 17:35
Com.Tel, Nextaly cede il 10% a Cillinvest

(Teleborsa) - Comtel ha ricevuto comunicazione da Nextaly, società indirettamente controllata al 95%, tramite DAMA, da Davide Cilli, e che deteneva una partecipazione pari al 56,98% del capitale sociale di Comtel, che – nell’ambito di un progetto di progressiva concentrazione nella holding Cillinvest, società anch’essa indirettamente controllata al 95%, tramite la società DAMA, da Davide Cilli (“Cillinvest”), delle partecipazioni in società quotate e ad elevato potenziale di crescita che fanno capo all’imprenditore Davide Cilli stesso – ha perfezionato il trasferimento a favore di Cillinvest di 1.842.200 azioni ordinarie di Comtel, corrispondenti ad una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di quest’ultima.

L’Operazione - avvenuta ad un prezzo di 1,50 euro per azione corrispondente ad un controvalore complessivo di 2,76 milioni - si configura pertanto come una mera riorganizzazione delle partecipazioni societarie indirettamente riconducibili a Davide Cilli stesso, azionista e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

A seguito dell’Operazione, pertanto, la partecipazione di Nextaly scende dal 56,98% al 46,98% del capitale sociale di Comtel, mentre Cillinvest risulta titolare di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Comtel.

(Foto: Thomas Jensen su Unsplash)
