Com.Tel, Nextaly cede il 10% a Cillinvest

Comtel

(Teleborsa) -ha ricevuto comunicazione da, società indirettamente controllata al 95%, tramite DAMA, da Davide Cilli, e che deteneva una partecipazione pari al 56,98% del capitale sociale di Comtel, che – nell’ambito di un progetto di progressiva concentrazione nella holding Cillinvest, società anch’essa indirettamente controllata al 95%, tramite la società DAMA, da Davide Cilli (“Cillinvest”), delle partecipazioni in società quotate e ad elevato potenziale di crescita che fanno capo all’imprenditore Davide Cilli stesso – ha perfezionato il, corrispondenti ad una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di quest’ultima.L’Operazione - avvenuta ad un prezzo di 1,50 euro per azione corrispondente ad un controvalore complessivo di 2,76 milioni - si configura pertanto come una, azionista e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.A seguito dell’Operazione, pertanto, la partecipazione didel capitale sociale di Comtel, mentre Cillinvest risulta titolare di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Comtel.