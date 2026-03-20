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Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Oil & Gas
Cede alle vendite il comparto petrolifero europeo, che retrocede a 591,67 punti.
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