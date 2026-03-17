Milano 14:19
45.041 +1,56%
Nasdaq 16-mar
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Dow Jones 16-mar
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Londra 14:19
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Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Media
Cede alle vendite l'indice del settore Media europeo, che retrocede a 254,22 punti.
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