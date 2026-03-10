Milano 9:18
Comtel: nuovo accordo di lock-up per l'89% del capitale sociale

Comtel: nuovo accordo di lock-up per l'89% del capitale sociale
(Teleborsa) - Com.tel, società attiva da trent'anni nell'integrazione di sistemi ICT in Italia, ha annunciato la sottoscrizione di un nuovo accordo di lock-up da parte dei soci rappresentanti l’89,02% del capitale sociale. L'impegno riguarda complessive 16.400.000 azioni ordinarie, ovvero la totalità delle quote della Società ad eccezione del solo flottante.

Gli "Azionisti Vincolati" – tra cui figurano Nextaly, Tanlo, Khoty Holdings, Capital Services, Mayfair Performance Investments e numerosi soci privati tra cui Davide Cilli e Fabio Maria Lazzerini – si sono impegnati a non compiere atti di disposizione sulle proprie azioni per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 4 marzo 2026.

L'accordo mira a garantire la stabilità dell'assetto societario e a trasferire fiducia al mercato, confermando la credibilità degli obiettivi di medio-lungo termine definiti nel Piano Industriale.

La Società precisa che tale vincolo costituisce un obbligo ulteriore e autonomo rispetto agli impegni di lock-up già assunti dai soci in sede di IPO con Comtel e MIT SIM, i quali restano tuttora validi secondo le condizioni del Documento di Ammissione.
