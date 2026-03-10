Comtel: nuovo accordo di lock-up per l'89% del capitale sociale

Com.tel

(Teleborsa) -, società attiva da trent'anni nell'integrazione di sistemi ICT in Italia, ha annunciato la sottoscrizione di unda parte dei soci rappresentanti l’89,02% del capitale sociale. L'impegno riguarda complessive, ovvero la totalità delle quote della Società ad eccezione del solo flottante.Gli "" – tra cui figurano Nextaly, Tanlo, Khoty Holdings, Capital Services, Mayfair Performance Investments e numerosi soci privati tra cui Davide Cilli e Fabio Maria Lazzerini – si sono impegnati a non compiere atti di disposizione sulle proprie azioni per un periodo di 12 mesi, con decorrenza dal 4 marzo 2026.L'accordo mira a garantire ladell'assetto societario e a trasferire fiducia al mercato, confermando la credibilità degli obiettivi di medio-lungo termine definiti nel Piano Industriale.La Società precisa che tale vincolo costituisce un obbligo ulteriore e autonomo rispetto agli impegni di lock-up già assunti dai soci in sede dicon Comtel e MIT SIM, i quali restano tuttora validi secondo le condizioni del Documento di Ammissione.