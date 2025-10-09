Milano 15:31
Francoforte: giornata depressa per Zalando

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che vende calzature e moda online, che presenta una flessione del 2,04% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Zalando rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 28,01 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 27,12. L'equilibrata forza rialzista di Zalando è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
