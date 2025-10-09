Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt

Hensoldt

(Teleborsa) - Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,88%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 110,9 Euro. Primo supporto visto a 108,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 108,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)