Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt

Hensoldt

Germany MDAX

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 2,45% sui valori precedenti.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 90,12 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 85,87. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 84,18.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)