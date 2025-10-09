Liberty Magona, stipendi ancora non pagati

(Teleborsa) - Nuovo confronto a Palazzo Piacentini
sulla vertenza Liberty Magona
, con la partecipazione dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e del sindaco di Piombino, Francesco Ferrari
. Durante la riunione, la proprietà ha comunicato al Mimit
che alcuni ostacoli tecnici avrebbero impedito il versamento degli stipendi arretrati,
nonostante gli impegni presi la settimana precedente al tavolo ministeriale.
Netta la reazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso,
che ha definito il nuovo ritardo "inaccettabile e intollerabile
", auspicando che "la proprietà passi al più presto di mano".
Su richiesta dei tecnici del Dicastero, l’azienda si è impegnata a comunicare nelle prossime ore la data definitiva di pagamento
delle spettanze. Il Mimit continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione e i contatti con i potenziali acquirenti, annunciando la riconvocazione del tavolo nei prossimi giorni.