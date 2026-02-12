Stati Uniti: le entrate doganali esplodono (+300%) con il protezionismo di Trump

(Teleborsa) - Laha portato ad unadegli Stati Uniti e ad unadel bilancio federale, anche se gli interessi pagati restano elevatissimi. Secondo Bloomberg, nel mese di gennaio, iriscossi dagli Stati Uniti nei confronti dei Paesi terzi hanno raggiunto la cifra di, portando ildi dollari, con unrispetto allo stesso periodo del 2025.Una cifra che è frutto della, quando il tycoon aveva imposto una tariffa generalizzata su tutte le merci importante in USA, prima di operare delle differenziazioni, nell'estate del 2025, in aumento o in diminuzione a seconda delle relazioni commerciali intrattenute con i vari Paesi e degli eventuali accordi siglati nel frattempo.Di conseguenza,, che a gennaio ha contabilizzato une rispetto all'anno precedente. Secondo l'ultimo report del Dipartimento del Tesoro americano, a gennaio, quarto mese dell'anno fiscale che inizia ad ottobre, il deficit federale si è attestato a circarispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, portando ladi dollari, inrispetto allo stesso periodo del 2025.Nonostante la riduzione del deficit, glidi 38,6 trilioni di dollari restano elevatissimi,nel mese di gennaio, la cifra più elevata dopo la spesa per la sanità pubblica (Medicare, Previdenza Sociale e assistenza sanitaria) e portando ildi dollari, in aumento rispetto ai 392,2 miliardi di dollari dell'anno precedente.Da qui,annunciati dalla Casa Biancariduzione del deficit, mentre, cui era stata sottoposta la questione della legittimità delle tariffe doganali e che avrebbe dovuto rispondere entro il mese di gennaio. In caso di verdetto negativo, gli USA sarebbero addirittura costretti a rimborsare i dazi già riscossi, con un danno enorme per il bilancio federale.