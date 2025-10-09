Milano 12:41
Londra: andamento negativo per Unite Group
(Teleborsa) - Rosso per la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, che sta segnando un calo del 2,85%.

Lo scenario su base settimanale di Unite Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,055 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,255. Il peggioramento di Unite Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,985.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
