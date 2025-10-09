Londra: movimento negativo per Lloyds Banking Group

gruppo bancario britannico

Lloyds Banking Group

FTSE 100

Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,99%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 0,8481 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 0,8281. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 0,8681.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)