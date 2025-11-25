Milano 16:36
42.688 +0,92%
Nasdaq 16:36
24.724 -0,60%
Dow Jones 16:36
46.708 +0,56%
Londra 16:36
9.598 +0,66%
Francoforte 16:36
23.431 +0,83%

Londra: andamento rialzista per Lloyds Banking Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Lloyds Banking Group
Rialzo marcato per il gruppo bancario britannico, che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti.
Condividi
```