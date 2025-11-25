Londra: andamento rialzista per Lloyds Banking Group

gruppo bancario britannico

Lloyds Banking Group

FTSE 100

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,88%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.