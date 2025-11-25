Milano 11:32
42.089 -0,49%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:32
9.529 -0,06%
Francoforte 11:31
23.178 -0,26%

Londra: andamento rialzista per Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo bancario britannico, che lievita del 2,88%.

Il movimento di Lloyds Banking Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
