New York: performance negativa per Old Dominion Freight Line

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società specializzata nei servizi di trasporto su camion
, in flessione del 2,51% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Il quadro di medio periodo di Old Dominion Freight Line
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 143,7 USD. Primo supporto individuato a 139,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 147,7.
