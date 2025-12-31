Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 18:46
25.389 -0,29%
Dow Jones 18:46
48.215 -0,32%
Londra 13:35
9.931 -0,09%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

New York: performance negativa per Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per Western Digital
Ribasso composto e controllato per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che presenta una flessione del 2,20% sui valori precedenti.
Condividi
```