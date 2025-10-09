New York: si concentrano le vendite su Globalfoundries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Globalfoundries
, che mostra un decremento del 3,29%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo status tecnico di Globalfoundries
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 35,57 USD, mentre il primo supporto è stimato a 34,26. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 36,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)