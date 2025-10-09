Milano 15:34
42.992 -1,13%
Nasdaq 15:34
25.113 -0,09%
Dow Jones 15:34
46.666 +0,14%
Londra 15:34
9.532 -0,17%
Francoforte 15:34
24.686 +0,36%

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: spinge in avanti Danone
Grande giornata per il produttore di alimenti e bevande, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,06%.
