Milano 15:34
42.992 -1,13%
Nasdaq 15:34
25.113 -0,09%
Dow Jones 15:34
46.666 +0,14%
Londra 15:34
9.532 -0,17%
Francoforte 15:34
24.686 +0,36%

Piazza Affari: balza in avanti il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: balza in avanti il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia guadagna l'1,31% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 114.428,93 punti.
Condividi
```