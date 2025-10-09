Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:14
25.070 -0,26%
Dow Jones 18:14
46.440 -0,35%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

Piazza Affari: in bella mostra il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
In forte aumento l'indice del settore telecomunicazioni, che con il suo +1,81% avanza a quota 11.673,22 punti.
