Tesla, indagine su quasi 2,9 milioni di veicoli per violazioni del codice della strada relative al sistema FSD

(Teleborsa) - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha dichiarato giovedì di aver avviato un'indagine su 2,88 milioni di veicoli Tesla
dotati del sistema di guida completamente autonoma
(sistema FSD - Full Self-Driving) a seguito di oltre 50 segnalazioni di violazioni
della sicurezza stradale e una serie di incidenti.
L'Agenzia per la sicurezza automobilistica ha affermato che il sistema FSD, un sistema di assistenza alla guida che richiede ai conducenti di prestare attenzione e intervenire se necessario, ha "indotto comportamenti dei veicoli che violano le leggi sulla sicurezza stradale".
L'agenzia ha affermato di aver ricevuto segnalazioni di veicoli Tesla che utilizzano il sistema FSD, che hanno attraversato con semafori rossi
e hanno guidato contromano
durante un cambio di corsia.