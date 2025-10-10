Milano 11:28
Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di acciaio, con una flessione del 2,36%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ArcelorMittal più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 34,06 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 32,75. L'equilibrata forza rialzista di ArcelorMittal è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 35,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
