Milano 15:05
44.227 -1,22%
Nasdaq 15:05
24.695 -1,08%
Dow Jones 15:05
46.916 -1,06%
Londra 15:05
10.307 -0,46%
Francoforte 15:05
23.549 -0,39%

Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal
Si muove verso il basso il produttore di acciaio, con una flessione del 2,21%.
Condividi
```