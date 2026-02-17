Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
17:41
24.682
-0,21%
Dow Jones
17:41
49.552
+0,10%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 17.57
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Amsterdam: calo per ArcelorMittal
Amsterdam: calo per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
17 febbraio 2026 - 13.00
Sottotono il
produttore di acciaio
, che passa di mano con un calo dell'1,84%.
Condividi
Leggi anche
Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal
Si muove in ribasso ArcelorMittal a Amsterdam
Amsterdam: brillante l'andamento di ArcelorMittal
Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
Titoli e Indici
Arcelormittal
+0,86%
Altre notizie
Amsterdam: nuovo spunto rialzista per ArcelorMittal
Amsterdam: calo per ArcelorMittal
Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
Amsterdam: positiva la giornata per ArcelorMittal
Amsterdam: balza in avanti ArcelorMittal
Amsterdam: scambi in positivo per ArcelorMittal
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto