Milano 14:07
45.708 -1,41%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:07
10.622 -0,60%
Francoforte 14:07
25.051 -0,90%

Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal

Migliori e peggiori
Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di acciaio, che sta segnando un calo dell'1,82%.

Lo scenario su base settimanale di ArcelorMittal rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di ArcelorMittal è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 54,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 56,16.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```