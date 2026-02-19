Amsterdam: giornata depressa per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di acciaio
, che sta segnando un calo dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale di ArcelorMittal
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di ArcelorMittal
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 54,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 56,16.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)