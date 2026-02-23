Milano
16:30
46.938
+1,00%
Nasdaq
16:30
24.814
-0,79%
Dow Jones
16:30
48.960
-1,34%
Londra
16:30
10.699
+0,11%
Francoforte
16:30
25.068
-0,76%
Lunedì 23 Febbraio 2026, ore 16.47
Home Page
/
Notizie
/ Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
23 febbraio 2026 - 13.00
Scambia in profit il
produttore di acciaio
, che lievita del 2,59%.
