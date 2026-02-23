Milano 16:30
46.938 +1,00%
Nasdaq 16:30
24.814 -0,79%
Dow Jones 16:30
48.960 -1,34%
Londra 16:30
10.699 +0,11%
Francoforte 16:30
25.068 -0,76%

Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: andamento sostenuto per ArcelorMittal
Scambia in profit il produttore di acciaio, che lievita del 2,59%.
Condividi
```