Euro digitale, BCE: costa alle banche fino a 5,8 miliardi

(Teleborsa) - Laha pubblicato uno studio che quantifica tra 4 e 5,77 miliardi di euro (da 1 a 1,44 miliardi di euro all'anno in quattro anni) il costo che dovrebbero sostenere le banche europee per la realizzazione dell'euro digitale. La stima dellatiene conto "dei potenziali risparmi dovuti alle sinergie e mutualizzazione dei costi".L'intervallo individuato è prossimo alla valutazione d'impatto delladel 2023 e comparabile a iniziative precedenti come la Direttiva sui servizi di pagamento (PSD2), pur rimanendo ben al di sotto dei costi di attuazione stimati per l'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA).Complessivamente, i costi annuali (in quattro anni) corrispondono a circa il 3,4% dei budget annuali per l'aggiornamento IT delle banche più importanti.Lacontenuta in una analisi "A view on recent assessments of digital euro investment costs for the euro area banking sector" conferma, secondo la BCE, la plausibilità dei costi che, precedentemente, erano stati stimati dalla Commissione europea tra 2,8 e 5,4 miliardi per le banche.Il risultato di una simulazione dell'Eurotower evidenzia che, l'introduzione dell'euro digitale, considerando un tetto massimo di detenzione ipotetica di 3.000 euro nel portafoglio di ciascun cittadino europeo, non creerebbe impatti rilevanti per la stabilità del sistema bancario e finanziario.