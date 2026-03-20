Zona Euro, partite correnti gennaio in surplus oltre le attese per 38 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di gennaio 2026, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 38 miliardi di euro, in crescita rispetto all'attivo di 13 miliardi di euro di dicembre. Le stime degli analisti erano per un avanzo in salita fino a 17 miliardi. Su base non destagionalizzata, si registra un avanzo di 13 miliardi dai 35 miliardi del mese precedente. È quanto ha rilevato dalla BCE.



In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 16 miliardi, quella dei beni di 33 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un avanzo di 4 miliardi e quella secondaria un deficit di 15 miliardi.

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