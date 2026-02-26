Lagarde (BCE): ci vorrà fino alla fine del mio mandato per realizzare missione

(Teleborsa) - "L'euro digitale è uno degli elementi della missione che considero di fondamentale importanza" e "la mia ipotesi di base è che ci vorrà fino alla fine del mio mandato per realizzare e consolidare la missione
: stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria, un euro solido in forma digitale, online e offline, all'ingrosso, al dettaglio, tutto quanto". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde
, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo. Tre posizioni chiave nel consiglio esecutivo della BCE diventeranno vacanti
il prossimo anno. La prima posizione è quella di Philip Lane, capo economista della BCE, il cui mandato scade a maggio 2027. Il posto di presidente si rende vacante a fine ottobre, al termine del mandato di Lagarde. Infine, alla fine del 2027, si conclude il mandato di Isabel Schnabel, che attualmente sovrintende alle operazioni di mercato della BCE.
Lagarde ha confermato l'intenzione di ricoprire l'incarico per l'intero mandato. "È il mio scenario di base
. Mi chiedete se adempirò al mio mandato? Sì, lo penso davvero. E penso che i mercati se ne stiano accorgendo".
L'euro digitale
, se lanciato, non sarà pronto prima del 2028. "Mi fa molto piacere che il Parlamento nell'ultima plenaria abbia approvato due emendamenti per un sostegno forte nei confronti di un euro digitale ambizioso e che spero possano orientare e guidare le squadre negoziali del Parlamento nelle discussioni che sono in pieno svolgimento - ha sottolineato Lagarde - Il settore ha capito dopo alcune reticenze la necessità
di questo progetto".
"Monitoriamo l'andamento dei tassi di cambio
per valutare l'impatto sull'inflazione, ma non fissiamo alcun target
", ha detto, rispondendo ad una domanda sul dollaro debole nel corso dell'audizione.
Sull'intelligenza artificiale
, ha detto che "l'impatto dell'IA sulla produttività è che quest'ultima aumenta. Ma c'è un qualcosa che non sappiamo
, l'impatto sul mercato del lavoro. Gli investimenti determinano un aumento della produttività, ma non abbiamo ancora un riscontro sul mercato del lavoro".