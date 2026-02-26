Lagarde (BCE): ci vorrà fino alla fine del mio mandato per realizzare missione

(Teleborsa) - "L'euro digitale è uno degli elementi della missione che considero di fondamentale importanza" e "la mia ipotesi di base è che: stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria, un euro solido in forma digitale, online e offline, all'ingrosso, al dettaglio, tutto quanto". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in audizione alla commissione Economica del Parlamento europeo.il prossimo anno. La prima posizione è quella di Philip Lane, capo economista della BCE, il cui mandato scade a maggio 2027. Il posto di presidente si rende vacante a fine ottobre, al termine del mandato di Lagarde. Infine, alla fine del 2027, si conclude il mandato di Isabel Schnabel, che attualmente sovrintende alle operazioni di mercato della BCE.Lagarde ha confermato l'intenzione di ricoprire l'incarico per l'intero mandato. ". Mi chiedete se adempirò al mio mandato? Sì, lo penso davvero. E penso che i mercati se ne stiano accorgendo".L', se lanciato, non sarà pronto prima del 2028. "Mi fa molto piacere che il Parlamento nell'ultima plenaria abbia approvato due emendamenti per un sostegno forte nei confronti di un euro digitale ambizioso e che spero possano orientare e guidare le squadre negoziali del Parlamento nelle discussioni che sono in pieno svolgimento - ha sottolineato Lagarde - Ildi questo progetto".per valutare l'impatto sull'inflazione, ma", ha detto, rispondendo ad una domanda sul dollaro debole nel corso dell'audizione.Sull', ha detto che "l'impatto dell'IA sulla produttività è che quest'ultima aumenta. Ma c'è un, l'impatto sul mercato del lavoro. Gli investimenti determinano un aumento della produttività, ma non abbiamo ancora un riscontro sul mercato del lavoro".