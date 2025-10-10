Italmobiliare, Kepler: aggiornamenti limitati da primo CMD, nessun obiettivo finanziario

(Teleborsa) - "Riteniamo che il flusso di notizie sia stato sostanzialmente neutrale
, in quanto sono stati pubblicati pochissimi aggiornamenti sulle strategie delle società in portafoglio. Nonostante le informazioni dettagliate fornite sulle performance storiche (su cui Italmobiliare
è sempre stata piuttosto trasparente), non sono stati resi noti obiettivi finanziari". È il commento degli analisti di Kepler Cheuvreux sul primo Capital Markets Day tenuto ieri
dalla holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti.
Italmobiliare ha ribadito il suo impegno nella razionalizzazione del portafoglio
, annunciando l'ambizione di passare dalle attuali dieci partecipazioni a 4-5 "piattaforme settoriali", ciascuna delle quali rappresenterebbe il 10-20% del NAV totale (70-80% complessivo). Il "modello di piattaforma settoriale" rafforzerebbe le sinergie tra le società concentrando e condividendo le conoscenze su un numero inferiore di settori. Questo approccio aumenterebbe la focalizzazione manageriale e promuoverebbe la rotazione del portafoglio. Inoltre, dovrebbe creare opportunità di allocazione di maggiore capitale, mantenendo al contempo ragionevoli riserve di liquidità per investimenti più opportunistici.
Finora quest'anno, le dismissioni sono state pari a soli 45 milioni di euro (relative alla partecipazione indiretta detenuta in Mediobanca
, oggetto dell'offerta di MPS
). Il management ha ribadito il suo impegno ad accelerare la rotazione del portafoglio, sebbene non siano state fissate scadenze specifiche
.
"Osserviamo che i messaggi hanno enfatizzato la performance finanziaria storica delle principali società in portafoglio
, in particolare dopo l'investimento di Italmobiliare, a dimostrazione dell'efficacia dei piani di rilancio e crescita, che in ogni caso erano ampiamente noti - si legge nella ricerca - Abbiamo apprezzato l'approfondimento dei modelli di business delle società e la descrizione qualitativa del loro posizionamento e delle loro opportunità, ma non sono stati resi noti obiettivi finanziari".(Foto: © rawpixel)