EGLA, Kepler Cheuvreux aumenta target price dopo primo trimestre misto

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha aumentato a 1,20 euro
per azione (dai precedenti 1,15 euro) il target price
sul EuroGroup Laminations
(EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre
sono stati migliori del previsto in termini di ricavi, ma inferiori alle attese in termini di margini
, con una perdita netta maggiore e una PFN leggermente peggiore.
Kepler Cheuvreux ritiene che le previsioni sui ricavi siano eccessivamente prudenti
(revisione: +9,5% da 727 milioni di euro a 795 milioni di euro), ma impegnative per quanto riguarda il margine EBITDA (ridotto dal 10,5% al ??9,9%). EBITDA 2026/28: in crescita del +3,2%/4,9%, EBIT (abbassate D&A) in crescita del +21,6%/27,6% (valori assoluti bassi).
Viene sottolineato che i multipli rimangono poco attraenti per il 2026/27 e diventano più ragionevoli per il 2028, ma la visibilità a medio termine rimane limitata
e il ROIC 2026/28 è ben al di sotto del WACC.