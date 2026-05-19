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EGLA, Kepler Cheuvreux aumenta target price dopo primo trimestre misto

Finanza, Consensus
EGLA, Kepler Cheuvreux aumenta target price dopo primo trimestre misto
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha aumentato a 1,20 euro per azione (dai precedenti 1,15 euro) il target price sul EuroGroup Laminations (EGLA), società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.

Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre sono stati migliori del previsto in termini di ricavi, ma inferiori alle attese in termini di margini, con una perdita netta maggiore e una PFN leggermente peggiore.

Kepler Cheuvreux ritiene che le previsioni sui ricavi siano eccessivamente prudenti (revisione: +9,5% da 727 milioni di euro a 795 milioni di euro), ma impegnative per quanto riguarda il margine EBITDA (ridotto dal 10,5% al ??9,9%). EBITDA 2026/28: in crescita del +3,2%/4,9%, EBIT (abbassate D&A) in crescita del +21,6%/27,6% (valori assoluti bassi).

Viene sottolineato che i multipli rimangono poco attraenti per il 2026/27 e diventano più ragionevoli per il 2028, ma la visibilità a medio termine rimane limitata e il ROIC 2026/28 è ben al di sotto del WACC.
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