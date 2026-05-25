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Generali promossa dagli analisti, target price fino a 45,40 euro

Assicurazioni, Finanza, Consensus
Generali promossa dagli analisti, target price fino a 45,40 euro
(Teleborsa) - Sul titolo Generali arrivano una serie di aggiornamenti da parte degli analisti, con revisioni al rialzo dei target price e aggiornamenti delle raccomandazioni che nel complesso delineano un quadro positivo.

Equita conferma il giudizio "Hold" alzando il target price a 39,50 euro (da 36,00), mentre Mediobanca mantiene "Outperform" con target a 42,00 euro (da 39,00). Oddo BHF aumenta la valutazione a "Neutral" (in precedenza "Underperform") portando l'obiettivo di prezzo a 40,00 euro (da 37,00).

Inoltre, Berenberg ribadisce "Buy" con target price a 45,40 euro (da 41,00), mentre Banca Akros alza la raccomandazione ad "Accumulate" (da Neutral) con target a 42,00 euro (da 40,00).


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