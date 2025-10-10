Milano 11:32
42.674 -0,27%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 11:32
9.500 -0,09%
Francoforte 11:32
24.589 -0,09%

Madrid: performance negativa per Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Solaria
Ribasso composto e controllato per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che presenta una flessione del 2,39% sui valori precedenti.
Condividi
```