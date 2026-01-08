Milano 14:05
Madrid: performance negativa per Inmobiliaria Colonial

Si muove verso il basso il gruppo immobiliare spagnolo, con una flessione del 2,84%.
