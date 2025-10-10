Milano 13:40
42.719 -0,17%
Nasdaq 9-ott
25.098 0,00%
Dow Jones 9-ott
46.358 -0,52%
Londra 13:40
9.510 +0,01%
Francoforte 13:40
24.592 -0,08%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Cembre

Apprezzabile rialzo per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.
