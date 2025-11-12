Milano 12:25
45.022 +1,31%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:25
9.888 -0,12%
Francoforte 12:25
24.347 +1,07%

Vola a Piazza Affari De' Longhi

Vola a Piazza Affari De' Longhi
Brillante rialzo per la big degli elettrodomestici, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,78%.
