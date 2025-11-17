Cembre, Equita alza target price con momentum di fatturato più forte delle attese

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 73 euro
per azione (+1% dai precedenti 72 euro) il target price
su Cembre
, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali produttori europei di connettori elettrici e utensili per la loro installazione, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo.
Gli analisti parlando in un terzo trimestre 2025
con un beat significativo
sul fatturato (+7,4% vs +2,8% atteso), trainato da una forte accelerazione a settembre, confermata anche in ottobre. Questo rafforza la view di una buona velocità di uscita nel 2025, a supporto di un ritorno a una crescita HSD nel 2026.