Rinnovabili, il costo dell’inazione: all’Italia servono regole stabili per evitare 137 miliardi di perdite entro il 2050

(Teleborsa) - Larappresenta per l’Italia, la. Negli ultimi annima il ritmo di crescita resta insufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati dal, che prevede 131 GW al 2030. Nonostante l’accelerazione registrata nel 2024, con 7,5 GW di nuova capacità, rispetto al 2023, quasi interamente fotovoltaica,con ripercussioni non solo ambientali ma anche economiche, sociali e industriali.È quanto emerge daldal titolo "Quanto costa restare fermi? I Costi del Non Fare le rinnovabili", presentato oggi presso il. Lo studio offre un’analisi dei "", stimando gli impatti economici, occupazionali e ambientali del mancato sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia attraverso il confronto tra lo scenario del PNIEC 2024, che ipotizza il pieno raggiungimento dell’Italia degli obiettivi di decarbonizzazione, e del "Business As Usual" (BAU), basato sull’attuale ritmo di crescita del Paese.I risultati mostrano che,, il costo complessivo per l’economia nazionaleL’, tra cui un consumo aggiuntivo di 233 miliardi di metri cubi di gas naturale, 10 milioni di tonnellate di olio combustibile, quasi 700 mila tonnellate di carbone, oltre a 585 milioni di tonnellate di CO2 emesse in più e la perdita potenziale di 342.480 posti di lavoro.Al contrario, il– che prevede una crescita media annua del 9% fino a 122 GW di capacità rinnovabile al 2030 – genererebbe benefici economici complessivi superiori a 162 miliardi di euro al 2050. Di questi,. Il raggiungimento dei target richiederebbe un investimento aggiuntivo di 24 miliardi di euro, che sarebbe tuttavia ampiamente compensato dai benefici economici, ambientali e occupazionali derivanti da uno sviluppo accelerato delle rinnovabili.Per valutare concretamente le prospettive future di investimento nelle FER in Italia,. A livello globale, nel 2024 la capacità complessiva detenuta dal campione ra. Per il periodo 2025-2030, gli operatori prevedono ulteriori investimenti, con l’obiettivo di realizzare 102 GW di nuova capacità a livello mondiale e 14 GW in Italia, con impegni finanziariconcentrati su fotovoltaico, eolico e sistemi di accumulo.Lo studio conferma così cherispetto all’inazione e mette in evidenza le principali criticità che ancora rallentano la transizione. L’assenza di una cornice normativa stabile, i ritardi del permitting e la mancanza di una governance nazionale coordinata continuan o infatti a rappresentare ostacoli significativi per imprese e investitori. Guardando al futuro, l’Osservatorio Rinnovabili sottolinea l'importanza di regole certe e regia nazionale quali condizioni indispensabili per attrarre capitali, garantire una transizione ordinata e rafforzare la sicurezza energetica del Paese."È fondamentale sottolineare come al centro del discorso sulle rinnovabili ci sia un tema di sviluppo che non è solo di natura economica, ma anche sociale", ha dichiarato"Gli impianti FER, infatti, non vengono sviluppati nei grandi centri metropolitani, ma nelle aree più periferiche del Paese, maggiormente esposte al rischio di spopolamento e di inasprimento del disagio economico. Investire sulle rinnovabili vuol dire quindi impegnarsi anche per una crescita più uniforme del Paese, creando benessere, servizi e soprattutto occupazione qualificata nei territori che ne hanno più bisogno"."I risultati presentati oggi dimostrano che il costo delle rinnovabili è minimo rispetto alle spese che l’Italia dovrebbe sostenere se non investisse con decisione nelle fonti pulite" – ha dichiarato. "Il mancato raggiungimento degli obiettivi del PNIEC comporterebbe infatti costi oltre cinque volte superiori. Oggi gli operatori mostrano segnali di ottimismo verso l’Italia e gli incentivi sono già in campo, ma serve un passo ulteriore: costruire un quadro normativo stabile e sicuro. Solo così la decarbonizzazione rappresenterà una reale opportunità di crescita sostenibile e competitiva per il nostro Paese".