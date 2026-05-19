FiberCop accelera sulla rete digitale: oltre 10 miliardi di investimenti entro il 2027

(Teleborsa) - Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop, in occasione della Relazione Annuale 2026 dell'Organo di Vigilanza sulla Parità di accesso alla rete, ha dichiarato: FiberCop sta realizzando una piattaforma digitale abilitante su cui si svilupperanno servizi innovativi come intelligenza artificiale, cloud e applicazioni ad alto contenuto innovativo, fondamentali per la competitività del sistema Paese.



In questo percorso, gli oltre 10 miliardi di euro di investimenti previsti nel periodo 2024-2027, testimoniano la solidità della nostra strategia e l’impegno a costruire una rete sempre più capillare, resiliente, innovativa e sostenibile. Stiamo aumentando la velocità, siamo arrivati a 15 milioni di unità abitative collegate entro la fine del 2027 saranno oltre 20 milioni inoltre abbiamo partecipato a tutti i lotti della gara del Fondo di connettività nazionale. Infrastrutture di qualità e regole chiare, garantite anche dal lavoro dell’Organo di Vigilanza, sono condizioni essenziali per generare fiducia nel mercato e abilitare nuova crescita per cittadini, imprese e territori.



La conferma, da parte di Agcom lo scorso marzo, di FiberCop come operatore wholesale only ha rappresentato un passaggio importante per il mercato delle telecomunicazioni italiano: un’infrastruttura aperta, neutrale e al servizio di tutti gli operatori, capace di rafforzare la concorrenza e accelerare la digitalizzazione del Paese.

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