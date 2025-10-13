Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre
Ribasso scomposto per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,71% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6.485,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6.686,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6.418,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)