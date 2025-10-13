Milano 10:38
42.281 +0,55%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:38
9.443 +0,16%
Francoforte 10:38
24.370 +0,53%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 10/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 10 ottobre

Ribasso scomposto per il maggiore indice americano, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,71% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'S&P 500 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 6.485,4, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 6.686,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 6.418,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
