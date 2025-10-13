Antitrust, procedimento su cartello nella produzione cavi in rame esteso fino al 1999

Prysmian

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hariguardante unNel provvedimento di avvio era stato ipotizzato che le parti abbiano coordinato le politiche di prezzo e le condizioni commerciali di vendita dei cavi in rame a bassa tensione, a partire dal 2005, anche definendo, attraverso diverse modalità, un listino unico; dalla documentazione acquisita successivamente, risulta che le partiIl procedimento è statonei confronti delle società Bruno Baldassari & F.lli S.p.A., General Cavi S.p.A., ICEL S.c.p.A., IRCE S.p.A., La Triveneta Cavi S.p.A., Mondini Cavi S.p.A., Pecso Cavi S.r.l.,Cavi e Sistemi Italia S.r.l. e ANIE AICE - Associazione Italiana Industrie Cavi e Conduttori Elettrici.Nel nuovo provvedimento si parla di un coordinamento "realizzato anche grazie allae al livello del primo sconto, quali, a titolo esemplificativo, gli sconti successivi al primo, tempistiche per l'entrata in vigore e vigenza dei listini, altri elementi a corredo del listino generale (ad es. prodotti specifici non inclusi nel listino principale), il valore del rame da considerare per l'aggiornamento dei prezzi, nonché condizioni commerciali più di dettaglio, anche relative a specifici clienti condivisi".