Milano 17:35
42.168 +0,29%
Nasdaq 22:00
24.750 +2,18%
Dow Jones 22:02
46.068 +1,29%
Londra 17:35
9.443 +0,16%
Francoforte 17:35
24.388 +0,60%

Borsa: Milano avanza dello 0,30% alle 16:00

Il FTSE MIB scambia a 42.175,59 punti

Milano riporta un modesto guadagno dello 0,30%, con 42.175,59 punti alle 16:00.
