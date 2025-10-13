Milano 10:40
42.283 +0,56%
Nasdaq 10-ott
24.222 0,00%
Dow Jones 10-ott
45.480 -1,90%
Londra 10:40
9.441 +0,14%
Francoforte 10:40
24.373 +0,54%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,38%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 15.534,6 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,38%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,38%, che esordisce a 15.534,6 Euro.
Condividi
```