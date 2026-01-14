Milano 9:44
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,42%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 17.761 Euro

Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,42%, che esordisce a 17.761 Euro.
