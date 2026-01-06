Milano 14:39
45.993 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:39
10.110 +1,06%
Francoforte 14:39
24.954 +0,34%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,20%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 17.648,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,20%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,20%, che esordisce a 17.648,9 Euro.
Condividi
```