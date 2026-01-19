Milano 17:35
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,26%

Ibex 35 chiude a 17.665,3 Euro

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,26%
Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,26% e archivia la seduta a 17.665,3 Euro.
