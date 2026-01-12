Milano 11:49
45.640 -0,17%
Nasdaq 9-gen
25.766 0,00%
Dow Jones 9-gen
49.504 +0,48%
Londra 11:49
10.122 -0,03%
Francoforte 11:49
25.326 +0,25%

Borsa: Inizio di seduta fiacco per Madrid (-0,59%)

Ibex 35 passa di mano in avvio a 17.545,2 Euro

In breve, Finanza
Debole indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,59%, dopo aver iniziato a 17.545,2 Euro.
